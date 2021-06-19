Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'in uğradığı silahlı saldırı anı görüntülendi

İki saniye sonrası facia! Raylarda hareketsizce duran kadın, bile bile ölümü böyle bekledi

Kendisini dinleyen polislere böyle seslendi: Kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın

Dünyaca ünlü yıldızın fotoğrafını kendisiymiş gibi paylaşan Koçyiğit, alay konusu oldu

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Fatoş Karademir evinin yakınında aracının içinde motosikletli kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 5 el ateş edildiği öğrenilirken ayağından yaralanan Fatoş Mardini, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırganların 5 el üst üste ateş ettiği ve birinin Karademir'in bacağına isabet ettiği öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren ve kaçan 2 şüpheliyi arıyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Karademir'in ışıklarda beklediği sırada yanına gelen 2 kişinin ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor. Görüntülerde Karademir'in aracı yanaştırması ve vatandaşların yardımına gitmesi yer alıyor.