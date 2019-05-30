Berdan Mardini, polislerin mutluluğuna ortak oldu

MARDİN (İHA) – Ünlü ses sanatçısı Berdan Mardini, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde evlenen, çocuğu olan ve çocuğunu sünnet ettiren polislere İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte altın takdim etti.

MARDİN (İHA) – Ünlü ses sanatçısı Berdan Mardini, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde evlenen, çocuğu olan ve çocuğunu sünnet ettiren polislere İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte altın takdim etti.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan 43 polis memuru için program düzenlendi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene ünlü ses sanatçısı Berdan Mardini de katılarak yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın tebrik mesajlarını ileterek altınlarını takdim etti.



Törende konuşan Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, polis memurlarına en kötü günlerinin böyle huzur ve sevinç içinde geçmesini temenni ederek, Berdan Mardini'ye emniyet ve güvenlik personelinin yanında olduğu ve gül yağı fabrikası yatırımını kendi memleketine yaparak Mardin'in gelişimine katkı sunduğu için teşekkür etti.



Sanatçı Berdan Mardini, emniyet personeline hediyelerini vererek Mardin'de güvenlik güçlerinin sağladıkları huzur ve güven ortamı için teşekkür ederek, düğünlerinde şarkılar söylemek istediğini söyledi.



Etkinlik, hediyelerinin verilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - MARDİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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