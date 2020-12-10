Berdan Mardini: Yokluk nedir bilirim
10.12.2020 10:04
Mardini, sosyal medyada çocuklarıyla çekildiği yılbaşı fotoğrafının eleştirilmesine yanıt verdi: "Bırakın bu yobazlıkları. Elhamdülillah Müslümanız. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum.
Mardini, sosyal medyada çocuklarıyla çekildiği yılbaşı fotoğrafının eleştirilmesine yanıt verdi: "Bırakın bu yobazlıkları. Elhamdülillah Müslümanız. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum. Noel baba benim için bir oyuncak. Kim ne düşünüyorsa düşünsün, umurumda değil." Pandemi nedeniyle işlerinde küçülme yaşadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Zor günler gördüm. Bir odada, 8-9 kardeş kalırdık. Yokluk nedir bilirim. O yüzden her zaman şükrederim" dedi.
Berdan Mardini'nin Balmain marka spor ayakkabısının fiyatı 6.950 TL.
Son Dakika Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Korona tedavisi gören Yılmaz Vural, çektiği video ile herkese teşekkür etti PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Dicle Üniversitesi'nden Prof. Çelen: Korona aşısı olan kişilerin taşıyıcı olma ihtimali çok düşük Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı