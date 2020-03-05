Berdan Tolgay üvey annesi Nazan Öncel'e açtığı davayı kazandı! İşte mahkemenin kararı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Berdan Tolgay üvey annesi Nazan Öncel'e açtığı davayı kazandı! İşte mahkemenin kararı - Son Dakika Magazin

Berdan Tolgay üvey annesi Nazan Öncel'e açtığı davayı kazandı! İşte mahkemenin kararı

6 saat önce

Mahkeme, Nazan Öncel'in Kemerburgaz'da oturduğu villanın 6 günlük ecrimisil tutarı olan 413 liranın Berdan Togay'a ödenmesine karar verdi.

Berdan Tolgay üvey annesi Nazan Öncel'e açtığı davayı kazandı! İşte mahkemenin kararı, System.String[]

Mahkeme, Nazan Öncel'in Kemerburgaz'da oturduğu villanın 6 günlük ecrimisil tutarı olan 413 liranın Berdan Togay'a ödenmesine karar verdi. Berdan Togay'ın avukatı Doğan Kılıç şöyle konuştu: "İlk açtığımız tereke davasında bilirkişi villanın değerinin 2.5 milyon olarak değer takdir etti. Villanın gerçek değerinin bu olmadığı için biz de bilirkişi raporuna itiraz edeceğiz.


Ayrıca Nazan Öncel'in halen oturduğu villayla ilgili ecri misil talebinde bulunmuş ve bir aylık ecri misilin hesaplanarak Berdan Tolgay'a ödenmesini istemiştik.


Bu davadan da karar çıktı ve mahkeme 6 günlük ecrimisil tutarının 413 lira olarak Berdan Tolgay'a ödenmesine karar verdi. Şimdi 6 günlük 413 lira tutarı üzerinden geriye dönük 2.5 yıl için ecrimisil talebinde bulunacağız."

Nazan Öncel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi
İtalya'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak Kıdem tazminatında milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Yüzde 30 fazla alabilirsiniz Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı

Son Dakika Haberleri
14:59 İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak
14:59 İki ayın galibi Eltilerin Savaşı
14:36 Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
14:34 Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak
13:43 Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 15:08:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Berdan Tolgay üvey annesi Nazan Öncel'e açtığı davayı kazandı! İşte mahkemenin kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]