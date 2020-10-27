Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- "Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti" - Son Dakika

Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- "Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti"

27.10.2020 21:21

Son dakika haberi: - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı "Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti" Ermenistan ordusunun Berde kentinde sivillere hedef alarak gerçekleştirdiği ve 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralı sayısı 13'e yükseldi.

- Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı

"Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti"

BAKÜ - Ermenistan ordusunun Berde kentinde sivillere hedef alarak gerçekleştirdiği ve 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralı sayısı 13'e yükseldi. Kent merkezindeki hastaneye kaldırılan yaralılar, yaşadıkları korku dakikaları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Berde kentine saatler önce gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1'i çocuk 4 sivil hayatını kaybederken, yaralı sayısı 13'e yükseldi. Saldırıda yaralanarak kent merkezinde hastaneye kaldırılanlar arasında 3'ü çocuk 9 sivilin olduğu ifade edildi. Roketler, Karayusuflu köyünde 3 farklı noktada 8 eve isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bölgede 8 evde maddi hasar meydana gelirken, Karayusuflu köyünün cephe hattına 30 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

"Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti"

Saldırı yaralanarak hastaneye kaldırılan Almaz Aliyeva, "Torunumla birlikte bahçedeydim, bir anda bir gürültü duydum. Komşumuzun bahçesine düştü. Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti. Ben de yere düştüm, şarapnel parçaları ayağıma isabet etti. Şu anda ağrı kesiciler sayesinde durabiliyorum" dedi.

"Köyümüzde askeri birlik veya askeri üs yok ama bize saldırdılar"

Roketli saldırıda dizinden yaralanan Elnure Kerimova ise, "Akrabamla birlikte oturuyorduk. Aniden bir ses geldi. Ama başka bir yere düştüğünü sandık. Aniden üzerimize düştü. Annem, babam, herkes evdeydi. Evdekilere bir şey olmadı ama bizim ayaklarımıza bir şarapnel parçaları isabet etti. Akrabamızın çocuğunun ayağına isabet etti ve ameliyata aldılar. Bizim köyümüz cephe hattından çok uzakta. Köyümüzde askeri birlik veya askeri üs yok ama bize saldırdılar" ifadelerini kullandı.

"Yaralıların 3'ü çocuk, 9'u ise yetişkin"

Ermenilerin roketli saldırısı sonrasında hastaneye yaralı halde 13 kişinin geldiğini vurgulayan Doktor Adalet Süleymanov, "Yaralılardan birkaç tanesini ameliyata aldık ve şarapnel parçaları çıkardık. Gelen yaralılardan birinin durumu ağırdı. Yaralının baş kısmında kırıklar ve ağır travma tespit edildi. İlk yardım yapıldıktan sonra gerekli bölüme aktarıldı. Yaralıların 3'ü çocuk, 9 kişi ise yetişkindi. Vücutlarının birçok yerinde şarapnel parçaları çıkardık. Hastaların tedavileri devam ediyor" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı, Ermenistan, Sivil, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- 'Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti' - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | - Berde'deki roketli saldırıda yaralanan siviller korku dolu anları anlattı- "Düşer düşmez bir adam hayatını kaybetti" - Son Dakika
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