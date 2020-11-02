Berde'ye bombaların düşme anı görüntülendi - Son Dakika

Berde'ye bombaların düşme anı görüntülendi
02.11.2020 09:56
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde kentine 28 Ekim'de düzenlediği saldırıda misket bombalarının düşme anı görüntülendi.
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde kentine 28 Ekim'de düzenlediği saldırıda misket bombalarının düşme anı görüntülendi.
Ermenistan, 28 Ekim'de Azerbaycan'ın Berde kentine saldırı düzenlemişti. Misket bombalarının kullanılarak gerçekleştirilen saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 71 sivil de yaralanmıştı. Kent merkezinde bulunan çok sayıda binanın yıkılmasına, araçların alev alev yanmasına neden olan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halkın yaşadığı panik ve korku dolu anlar anbean kaydedildi.
(İHA)
Son Dakika Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi Yine koca dehşeti! Tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla yaraladı Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu İngilizin doğa harikası yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu Lille, Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle Lyon ile 1-1 berabere kaldı