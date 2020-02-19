Bere içinde uyuşturucu sevkıyatı - Son Dakika
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Bere içinde uyuşturucu sevkıyatı

7 saat önce

Adana'da polisin durduğu yolcu otobüsünde bere içinde 1 kilo 13 gram esrar ele geçirildi.

Bere içinde uyuşturucu sevkıyatı, System.String[]

Adana'da polisin durduğu yolcu otobüsünde bere içinde 1 kilo 13 gram esrar ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde esrar götürüldüğü bilgisi üzerine İncirlik Park Alanı'nda önlem aldı. Bir süre sonra beklenen yolcu otobüsü gelince durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada arka koltukta oturan Alaattin Ç. (35) ve Selahattin D.nin (36) yanında bulunan berenin içinde 1 kilo 13 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılar, sorgularında berenin kendilerine ait olmadığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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