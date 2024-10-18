Bereket Döner, Bayim Olur Musun Fuarı'nda Yatırımcılara Güvenli Yatırım Fırsatı Sunuyor - Son Dakika
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Bereket Döner, Bayim Olur Musun Fuarı'nda Yatırımcılara Güvenli Yatırım Fırsatı Sunuyor

Bereket Döner, Bayim Olur Musun Fuarı\'nda Yatırımcılara Güvenli Yatırım Fırsatı Sunuyor

Bereket Döner, 'Güvenli yatırım, Bereket'li kazanç' sloganıyla Bayim Olur Musun Fuarı'nda yatırımcılara fırsatlar sunuyor. Fuarın açılış gününde ilk franchise anlaşmasını imzalayan marka, 2024 sonuna kadar 150 şubeye ulaşmayı hedefliyor. 2025 yılında ise toplam 300 yeni restoran açmayı planlıyor. Yatırım maliyetleri, lokasyon ve dükkanların fiziksel şartlarına göre değişiklik göstermekle birlikte, ortalama yatırım bedeli 3 milyon TL civarında.

18.10.2024 13:49  Güncelleme: 13:54
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Bereket Döner, "Güvenli yatırım, Bereket'li kazanç" iş modeliyle Bayim Olur Musun Fuarı'na damgasını vurdu. Yatırımcı adaylarının yoğun ilgi gösterdiği marka, fuarın açılış gününün ilk franchise anlaşmasına imza attı. 20 Ekim 2024 akşamına kadar Yenikapı Avrasya Gösteri & Sanat Merkezi'nde devam edecek fuara, çok sayıda franchise markası katılıyor.

Yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip olan Bereket Döner, Türkiye'nin en büyük döner üreticisi olarak yatırımlarına hız verdi. 1988'den bu yana doğal, yerli, kaliteli, helal ürünleri ve lezzetiyle milyonların gönlünde taht kuran Bereket Döner; değişen yönetim ve hizmet anlayışıyla 2024 sonuna kadar 150 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Markanın 2025 yılında ise toplam 300 yeni restoran daha açacak.

Bereket Döner, Bayim Olur Musun Fuarı'nda Yatırımcılara Güvenli Yatırım Fırsatı Sunuyor
Fuarın ilk franchise imzasını; Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, Medyafors Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem ve yatırımcı Hakan Şahin birlikte imzaladı.

Türkiye'nin 1 numaralı franchise markası Komagene'yibünyesinde barındıran Yörpaş A.Ş çatısı altına giren Bereket Döner, ürün ve hizmet geliştirme, daha geniş bir pazara ulaşma, lojistik, franchise, reklam ve pazarlama alanlarında yeni atılımları hayata geçirmeye başladı.

Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, Bereket Döner'in Komagene ailesine katılmasından sonra 120 şubeye ulaştığının altını çizdi. Tekdemir, "2025 yılında 300 şube hedefimizi rahat bir şekilde gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Yeni bayilik anlaşmalarımız hızla sürüyor. Çok büyük bir ilgi görüyoruz. Satın almadan sonra yatırımcıların markamıza ilgisi daha da arttı" ifadelerini kullandı.

Bereket Döner, Bayim Olur Musun Fuarı'nda Yatırımcılara Güvenli Yatırım Fırsatı Sunuyor

Fuara ilişkin de bilgi veren Tekdemir, "Fuara katılım çok yüksek, yatırım yapmak isteyen çok sayıda girişimciyi standımızda ağırlıyoruz. Ayrıca fuarın açılışını yaptıktan 10 dakika sonra yeni bir bayilik sözleşmesi imzaladık. Bereket Döner, Türkiye'nin en güvenilir markalarından bir tanesi. Kullanmış olduğumuz tavuk ve kırmızı et ürünlerimizde helal kesim olması noktasında hassasiyetimizi sürekli koruyoruz" dedi.

Yatırım maliyetleri, lokasyon ve dükkanların fiziksel şartlarına göre değişiklik göstermekle birlikte, ortalama yatırım bedeli 3 milyon TL civarında seyrediyor. Girişimcilere %15 ila %20 arasında bir kâr marjı sunan bu model, kazançlı bir yatırım fırsatı sunuyor.

1 Ağustos 2024 itibariyle sektörde bir ilki daha gerçekleştirerek her ayın 1'nde +%50 BEDAVA kampanyası ile müşterilerini cezbeden marka, yine her ayın 5'inde düzenlediği "1 alana 1 bedava" kampanyası ile de yoğun ilgi görüyor.


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