Bereket Emeklilik, ilk çeyrek fon getirisinde sektör lideri oldu - Son Dakika

Bereket Emeklilik, ilk çeyrek fon getirisinde sektör lideri oldu

14.04.2021 18:21
Bereket Emeklilik, ilk çeyrek fon getirisinde sektör lideri oldu, System.String[]

Bereket Emeklilik, yılın ilk çeyreğinde enflasyon üzerinde fon getirisiyle sektör birincisi olduğunu bildirdi.

Bereket Emeklilik, yılın ilk çeyreğinde enflasyon üzerinde fon getirisiyle sektör birincisi olduğunu bildirdi.

Bereket Emeklilik'ten yapılan açıklamada, 2019'da yüzde 33,52'lik getiri oranıyla yılı lider kapatan şirketin, 2020'de sergilediği yüksek fon performansıyla sektördeki konumunu güçlendirdiği, bu yılın ilk çeyreğinde de fon getirisiyle sektör lideri olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör, salgın dönemiyle birlikte tasarruf etmenin öneminin anlaşıldığını, kişilerin BES'teki tasarruflarını korumayı seçtiklerini aktardı.

"Fon getirilerinin olumlu seyretmesiyle BES'in zor zamanların güvenilir ve yüksek getirili tasarruf aracı olduğu bu süreçte ispatlandı." ifadesini kullanan Güngör, kendilerini de salgın sürecinde dijital dönüşüme ağırlık vererek dijital mecralarda gerçekleştirdikleri yeniliklerle kullanıcı deneyimini uluslararası standartlara taşıdıklarını anlattı.

Güngör, müşterilerinin beklentilerine ve yatırım tercihine uygun, sadece 3 adımda birikim yapmalarına olanak sağlayan mobil uygulamaları da destekleyen online BES uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Hayatınızın B Planı Şimdi Bir Tık Uzağınızda' mottosuyla faizsiz emeklilik yatırım fonlarını müşterilerimizle buluşturduk. Dijitalleşme odağında özelleştirilmiş ürünlerle müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak uygulamalarla gelişimimizi aralıksız sürdürüyoruz. BiP uygulaması üzerinden sigorta ve bireysel emeklilik satın alma hizmetini sunarak sektörde bir ilke imza attık. Bereket Sigorta BiP kanalı üzerinden müşteriler konut ve DASK sigortası satın alabiliyor, katılım esaslı emeklilik yatırım fonlarıyla birikim yapmak için bireysel emeklilik sözleşmesine sahip olabiliyor ve diğer ürünlerle ilgili teklif alabiliyor."

Güngör, müşterilerin tek tıkla kendilerine en yakın acente ve servis bilgilerine ulaşarak adres tarifi alabildiğini bildirdi.

Bireysel Emeklilik, Mahmut Güngör, Enflasyon, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bereket Emeklilik, ilk çeyrek fon getirisinde sektör lideri oldu - Son Dakika Ekonomi


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