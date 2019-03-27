Bereket Enerji bankalarla anlaştı kredi vadeleri uzatıldı
27 dakika önce
Bereket Enerji Grubu, finansal borçlarının uzun vadeye yayarak yeniden yapılandırmak üzere bankalarla anlaştı, vadeler ortalama 10 yıla uzadı.
Bereket Enerji Grubu, finansal borçlarının uzun vadeye yayarak yeniden yapılandırmak üzere bankalarla anlaştı, vadeler ortalama 10 yıla uzadı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:47
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