Son Dakika Haberleri: Bereket Enerji bankalarla anlaştı kredi vadeleri uzatıldı

Bereket Enerji bankalarla anlaştı kredi vadeleri uzatıldı

27 dakika önce

Bereket Enerji Grubu, finansal borçlarının uzun vadeye yayarak yeniden yapılandırmak üzere bankalarla anlaştı, vadeler ortalama 10 yıla uzadı.

Bereket Enerji bankalarla anlaştı kredi vadeleri uzatıldı, System.String[]
Bereket Enerji Grubu, finansal borçlarının uzun vadeye yayarak yeniden yapılandırmak üzere bankalarla anlaştı, vadeler ortalama 10 yıla uzadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:47 

Ekonomi
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