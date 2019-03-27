Son Dakika Haberleri: Bereket Enerji Grubu, Finansal Yeniden Yapılandırma İçin Bankalarla Anlaştı

Bereket Enerji Grubu, Finansal Yeniden Yapılandırma İçin Bankalarla Anlaştı

23 dakika önce

Bereket Enerji Grubu, Türkiye'nin önde gelen 9 bankasının yer aldığı finansal yeniden yapılandırma sürecinde bankalarla mutabakata vararak en önemli aşamayı başarıyla tamamladı.

Bereket Enerji Grubu, Finansal Yeniden Yapılandırma İçin Bankalarla Anlaştı, System.String[]
Bereket Enerji Grubu, Türkiye'nin önde gelen 9 bankasının yer aldığı finansal yeniden yapılandırma sürecinde bankalarla mutabakata vararak en önemli aşamayı başarıyla tamamladı.

Bereket Enerji Grubu açıklamasına göre, grubun 4,6 milyar dolar tutarındaki konsolide borcu, uzun vadeye yayılarak yapılandırıldı ve böylece grubun faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün kılındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Enerji Grubu Üst Yöneticisi (CEO) İdris Küpeli, "Sektör dinamikleri doğrultusunda gereken adımları atan grubumuz, sürdürülebilir büyümesinin devamını sağlamak üzere, kısa vadeli ve farklı şirketlerimize ait kredileri tek bir çatı altında toplayarak toplam 4,6 milyar dolar tutarındaki kredinin yeniden yapılandırılmasında bankalarla mutabakatı sağladı. Bugüne kadar olduğu gibi finansal yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasının sonrasında da enerji sektöründe sahip olduğumuz güçle ortak fayda sağlamaya, ülke ekonomimize katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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