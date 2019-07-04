Son Dakika Haberleri: Bereket Enerji HES ve RES’lerini halka açacak
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Bereket Enerji HES ve RES’lerini halka açacak

1 saat önce

Bereket Enerji Grubu, 4.6 milyar dolarlık borçlarını yeniden yapılandırmak üzere bankalarla anlaştı.

Bereket Enerji HES ve RES’lerini halka açacak, System.String[]
Bereket Enerji Grubu, 4.6 milyar dolarlık borçlarını yeniden yapılandırmak üzere bankalarla anlaştı. Grup, 1100 MW'lik hidroelektrik ve rüzgar santrallerini seneye halka arz edecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:02 
Ekonomi
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