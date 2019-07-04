Bereket Enerji HES ve RES’lerini halka açacak

Bereket Enerji Grubu, 4.6 milyar dolarlık borçlarını yeniden yapılandırmak üzere bankalarla anlaştı.

Bereket Enerji Grubu, 4.6 milyar dolarlık borçlarını yeniden yapılandırmak üzere bankalarla anlaştı. Grup, 1100 MW'lik hidroelektrik ve rüzgar santrallerini seneye halka arz edecek.

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