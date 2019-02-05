Son Dakika Haberleri: Bereket Ormanları Projesi"

Bereket Ormanları Projesi"

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla 2015'de uygulamaya konulan "Bereket Ormanları Projesi" kapsamında Batman Ticaret Borsası tarafından Batman'da bin 750 çam fidanı dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla 2015'de uygulamaya konulan "Bereket Ormanları Projesi" kapsamında Batman Ticaret Borsası tarafından Batman'da bin 750 çam fidanı dikildi.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş, Batman Petrolspor AŞ Kulübü Başkanı Ekrem Konaç ve sporcular katıldı.

Rektör Prof. Dr. Durmuş, Ticaret Borsası'nın orman alanı talebi üzerine yer tahsis ettiklerini, alana bin 750 çam fidanı dikimi gerçekleştireceklerini söyledi.

Durmuş, "İnşallah bölgemiz çok gelişecek, geleceği parlak bir bölge. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i büyük bir milletiz. Büyük bir millet olduğumuzu inşallah göstereceğiz." diye konuştu.

Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş ise yapacakları ormanlık alanın insanların vakitlerini geçirebilecekleri güzel bir alan olacağını, önümüzdeki süreçte fidan sayısını artıracaklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:39 Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Batman, Güncel
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