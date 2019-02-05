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himayesinde 21 Mart
Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla 2015'de uygulamaya konulan "Bereket Ormanları Projesi" kapsamında Batman
Ticaret Borsası tarafından Batman'da bin 750 çam fidanı dikildi. Batman Üniversitesi
Batı Raman Kampüsü'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın
Durmuş, Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş, Batman Petrolspor
AŞ Kulübü Başkanı Ekrem Konaç ve sporcular katıldı.
Rektör Prof. Dr. Durmuş, Ticaret Borsası'nın orman alanı talebi üzerine yer tahsis ettiklerini, alana bin 750 çam fidanı dikimi gerçekleştireceklerini söyledi.
Durmuş, "İnşallah bölgemiz çok gelişecek, geleceği parlak bir bölge. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i büyük bir milletiz. Büyük bir millet olduğumuzu inşallah göstereceğiz." diye konuştu.
Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş ise yapacakları ormanlık alanın insanların vakitlerini geçirebilecekleri güzel bir alan olacağını, önümüzdeki süreçte fidan sayısını artıracaklarını bildirdi.