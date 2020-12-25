Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-1 - Son Dakika

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-1

25.12.2020 20:59
Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-1, System.String[]

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Yasin Kol (xx), Suat Güz (xx), Burak Cansız (xx)ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (xx), Berkay (xxx), Lokman (xx), Özgür (xx) (Dk. 54 Kadir xx), Thiam (xx), Yılmaz (xx) (Dk. 72 Scuk xx), Kappel (xxx), Regattin (xx), Erhan (xxxx) (Dk. 84 Eren), Paixao (xxx) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Suat Güz (xx), Burak Cansız (xx)

ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (xx), Berkay (xxx), Lokman (xx), Özgür (xx) (Dk. 54 Kadir xx), Thiam (xx), Yılmaz (xx) (Dk. 72 Scuk xx), Kappel (xxx), Regattin (xx), Erhan (xxxx) (Dk. 84 Eren), Paixao (xxx) (Dk. 84 Gnanduillet)BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Ahmet (x) - Alaaddin (x), Alim (x), Glumac (xx), Ercan (x), Serkan (xx), Camara (x), Okan (xx) (Dk. 85 Hüseyin), Akabueze (x) (Dk. 82 Denizhan), Gomis (x) (Dk. 61 Sow x), Gökhan (xx)GOLLER: Dk. 11 Erhan, Dk. 23 (Pen) Paixao, Dk. 78 Kappel (Altay), Dk. 17 (Pen) Okan (Ümraniyespor)SARI KARTLAR: Lokman, Kadir (Altay), Gomis, Alaaddin, Denizhan, Alim (Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Altay, 16'ncı haftada konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir ekibinin gollerini 11'inci dakikada Erhan, 23'üncü dakikada penaltıdan Paixao ve 78'inci dakikada Kappel atarken, Ümraniyespor'un tek golünü 17'nci dakikada penaltıdan Okan kaydetti. Bu sonuçla üst üste 4'üncü galibiyetini alan Altay 29 puana ulaşıp averajla liderliğe yükseldi. Ümraniyespor ise 17 puanda kaldı. 11'inci dakikada Altay öne geçti. Rakip savunmada Alaaddin'in kaleci Ahmet'e göndermek istediği göğüs pasında araya giren Erhan dar açıdan topu filelere gönderdi: 1-0. 17'nci dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Altay ceza sahasında Lokman'ın Glumac'a müdahalesi sonrası Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Okan, kaleci Cihan'ı avladı: 1-1.23'üncü dakikada soldan Erhan'ın ortasında Alaaddin topu eliyle kesince bu kez Altay penaltı kazandı. Topun başına geçen Paixao, bir kez daha takımını öne geçirdi: 2-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.61'inci dakikada soldan Akabueze'nin ortasında arka direkte Ercan gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.65'inci dakikada sağdan ceza sahasına giren Kappel, Glumac'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, pozisyonu devam ettirdi. Kappel'in yerde yatarak yaptığı vuruşta kaleci Ahmet gole izin vermedi.73'üncü dakikada konuk ekibin kazandığı frikikte Okan iyi vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.74'üncü dakikada Altay gole yaklaştı. Alim'den sıyrılıp soldan ceza sahasına giren Erhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanını terk etti.78'inci dakikada sol kanattan Erhan'ın defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Kappel, sağdan ceza sahasına girip yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1. Altay maçı 3-1 kazandı.

- İzmir

Aziz Kocaoğlu, Ümraniyespor, Sigorta, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-1 - Son Dakika Spor


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