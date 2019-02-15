Son Dakika Haberleri: Bereket Sofrası Hacı Yusuf Şahin Camisinde Kuruldu

Bereket Sofrası Hacı Yusuf Şahin Camisinde Kuruldu

9 dakika önce

İnegöl Belediyesi'nin her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği, bu hafta Hacı Yusuf Şahin Camisinde kuruldu.

Bereket Sofrası Hacı Yusuf Şahin Camisinde Kuruldu, System.String[]

Belediye Başkanı Alper Taban'ın her hafta Cuma sabahı gerçekleştirdiği "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği devam ediyor. Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Hacı Yusuf Şahin Camisinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi de yoğun oldu.

MAHALLELİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Vekili Turgay Yel, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından caminin lokalinde hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.

BEREKET SOFRALARI VATANDAŞIMIZLA BULUŞMAK İÇİN BİR VESİLE

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban, "Her Cuma farklı bir mahallemizde, farklı bir camimizde Bereket Sofraları adı altında buluşuyoruz. Bu sabah Hacı Yusuf Camimizde sizlerle bir aradayız. Bunu bir vesile kılıyoruz aslında vatandaşımızla buluşmak için, bir arada olmak için. Bir taraftan sabah namazlarımızı eda ederken bir taraftan da mahallemizdeki sakinlerimizle, hemşerilerimizle bir araya gelerek varsa sorun ve problemleri dinliyoruz. Geliş amacımız budur. Buralara siyaseti kesinlikle sokmuyoruz. Tamamen yaptığımız işi daha güzel, daha doğru yapabilmek ve vatandaşı anlayabilmek, onları hissedebilmek, düşüncelerini daha iyi anlayıp daha iyi çözümler üretebilmek adına bu buluşmaları her fırsatta yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın bize bir şekilde ulaşmasını, bizlerin onlara ulaşmasını belirli vesilelerle gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZI EN GÜZEL ŞEKİLDE KARŞILAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitingine ilişkin de konuşan Taban, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Bursa'da olacaklar 14.30'da. Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde İnegöl olarak orada karşılayacağız. Gerekli duyurularımızı yaptık. Biz de İnegöl Belediye Başkan Adayı olarak orada yerimizi alacağız. Davetimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:06 Kaynak: Bültenler

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