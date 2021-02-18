Bereket Tekafül, online tekafül konut sigortasını satışa sundu - Son Dakika

Bereket Tekafül, online tekafül konut sigortasını satışa sundu

18.02.2021 11:41
Bereket Tekafül, online tekafül konut sigortasını satışa sundu, System.String[]

Bereket Tekafül Genel Müdürü Mahmut Güngör, "Sektörde bir ilke imza atarak selden su baskınına, depremden hırsızlığa kadar bir çok teminata karşı güvence sağlayan katılım sigortacılığı prensiplerine uygun konut sigortası ürünümüzü dijital kanallar üzerinden online olarak satışa sunduk.

Bereket Tekafül Genel Müdürü Mahmut Güngör, "Sektörde bir ilke imza atarak selden su baskınına, depremden hırsızlığa kadar bir çok teminata karşı güvence sağlayan katılım sigortacılığı prensiplerine uygun konut sigortası ürünümüzü dijital kanallar üzerinden online olarak satışa sunduk." ifadelerini kullandı.

Bereket Tekafül'den yapılan açıklamaya göre şirket, yenilikçi ve dinamik yapısıyla sektörde kendini farklılaştıracak ve öne çıkaracak uygulamalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güngör, 2020 yılının son günlerinde yayımlanan yönetmelik ile katılım sigortacılığının Türkiye ekonomisine derinlik katacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Tekafül özelinde yeni bir dönem başladı ve halihazırda sektörde yüzde beş oranında bir paya sahip olan katılım sigortacılığı, geliştirilecek yeni ürünlerle derinleşecek. Dijitalleşme süreçlerimize yapılan yatırımlarla ve geliştirilen inovatif uygulamalarla müşterilerimize, gerek web sitesi ve internet şubesi, gerekse mobil uygulamalar aracılığıyla hizmet veriyoruz.

Sektörde bir ilke imza atarak selden su baskınına, depremden hırsızlığa kadar bir çok teminata karşı güvence sağlayan katılım sigortacılığı prensiplerine uygun konut sigortası ürünümüzü dijital kanallar üzerinden online olarak satışa sunduk. Bir üründen daha fazlasını sunan katılım konut sigortası ürünü ile müşteriler sadece konutunu değil zenginleştirilmiş asistans uygulamaları ile kombi-klima bakımından halı-koltuk yıkamaya kadar geniş bir yelpazede hizmet alıyor."

Güngör, tüm teknolojik olanaklarını entegre bir şekilde kullandıklarını aktardı.

Operasyonel işlemlerde robot çözümlerin yanı sıra müşteri hizmetlerinde de önümüzdeki dönemde yapay zeka uygulamaları kullanmayı hedeflediklerini bildiren Güngör, "Müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılayan inovatif ürünlerimizle geleceğin tekafül sigortacılığı modelini inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bereket Tekafül, online tekafül konut sigortasını satışa sundu - Son Dakika Ekonomi


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