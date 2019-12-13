Bereket tepe'de doğa yürüyüşü - Son Dakika

Bereket Tepe'de doğa yürüyüşü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Bereket Dağı'nda bulunan bereket tepesi Adanalı doğa tutkunlarının akınına uğradı.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Bereket Dağı'nda 12 kilometrelik bir parkurda doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi. 900 rakımda bulunan Sumaklı Mahallesi'nden yürüyüşe başlayan doğa tutkunları, tırmanışın ardından Bereket Dağı gözetleme kulesine çıktı. Bin 200 rakımda bulunan kulede mola veren kulüp üyeleri, düldül dağı ve berke barajını tepeden gören bir kaya üzerinde yüzlerce kare anı fotoğrafı çekildi. Zirvede görsele hayran kalan doğa tutkunları 5 kilometrelik inişin ardından kamp alanına döndü.

PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, 'Bugün, Andırın'ın Sumaklı köyünde Bereket Tepedeyiz. Bir yanımızda Aslantaş, bir yanımızda Kaya düldül, arkamızda Düziçi düldül ve arkada Berke Barajı'nı göreceksiniz. Bereket tepede Berke Barajı'nı zirveden seyretmek ve görsel şölen herkesi büyüledi. Bol bol fotoğraf çekilecek çok güzel bir pozisyondayız. Mevki olarak da her tarafa hakim 1250 rakımdayız. Bölge doğal, bakir bir alan. Gördüğünüz gibi karameşe, çam ormanları ve kayın ormanlarıyla dolu. Aralık ayı olmasına rağmen hala sonbahar ambiyansını, renk cümbüşünü görebilirsiniz dedi.