Bereketi paylaşmanın huzuru Tepebaşı'nda - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Nihal- İsmail Akçura Aşevi'ni ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ataç, "Aşevimiz ile yılın tüm aylarında olduğu gibi Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyoruz. Bereketi paylaşmanın verdiği huzuru Tepebaşı'nda hissediyoruz" dedi.



Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. İhtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlara sıcak yemek servisi sunduğu Nihal-İsmail Akçura Aşevi, 65 yaş üzeri 501, ihtiyaç sahibi 119 olmak üzere toplam 620 vatandaşa hizmet veriyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da aşevini ziyaret ederek merkezdeki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışanlara işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Ataç ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, "Aşevimiz tarafından her gün düzenli olarak 65 yaş üzeri 501, ihtiyaç sahibi 119 olmak üzere toplam 620 vatandaşımıza sıcak yemek hazırlıyoruz. Öğle ve akşam öğünleri için hazırlanan bu yemeklerin servisi yine ekiplerimiz tarafından tek tek evlere yapılarak teslim ediliyor. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi de sürdürüyoruz. Aşevimiz ile yılın tüm aylarında olduğu gibi Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyoruz. Tepebaşı ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Bereketi paylaşmanın verdiği huzuru Tepebaşı'nda hissediyoruz" diye konuştu.



Vatandaşlar, Nihal-İsmail Akçura Aşevi hakkında bilgi almak için 444 44 26 numaralı Mavi Massa hattına ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR