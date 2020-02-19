Berelerinde 1 kilogram esrar saklayan iki yolcu yakalandı - Son Dakika
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Berelerinde 1 kilogram esrar saklayan iki yolcu yakalandı

7 saat önce

Adana'da uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsündeki iki şüphelinin beresinde, 1 kilo 13 gram toz esrar ele geçirildi.

Berelerinde 1 kilogram esrar saklayan iki yolcu yakalandı, System.String[]

Adana'da uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsündeki iki şüphelinin beresinde, 1 kilo 13 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun İncirlik Park Alanı'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün arka koltuklarında oturan A.Ç. (35) ve S.D'nin (36) hareketlerinden şüphelenerek arama yapan polis, şüphelilerin yanlarındaki berelerde gizledikleri 1 kilo 13 gram toz esrar buldu.

Gözaltına alınan iki şüpheliye, ev hapsi cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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