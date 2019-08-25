Beren'in dert ortağı
1 saat önce
"Aşk-ı Memnu"da kızını canlandıran Saat'in sosyal medyadaki hüzünlü bir fotoğrafının altına "O gözlerin hiç nemlenmesin" diye yazan, ardından basına "O benim kızım. Umarım çok mutlu olur.
"Aşk-ı Memnu"da kızını canlandıran Saat'in sosyal medyadaki hüzünlü bir fotoğrafının altına "O gözlerin hiç nemlenmesin" diye yazan, ardından basına "O benim kızım. Umarım çok mutlu olur. Beren'in yanındayım" diye açıklama yapan Çehre, geçtiğimiz günlerde de ünlü oyuncuyla bir araya geldi. Nişantaşı'nın arka sokaklarında, gözlerden uzak bir mekanda buluşan ikili, yaklaşık 2 saat boyunca yemek eşliğinde sohbet edip dertleşti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:57
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