Beren Saat'i hiç böyle görmediniz

Beren Saat, Netflix'te yayınlanan ve fenomen olan 'Atiye' dizisinin üçüncü sezonunda bazı karelerini Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz. İşte detaylar...

Beren Saat, başrolünü oynadığı 'Atiye' dizisinin üçüncü sezonundan bir sahnesini Instagram'dan paylaştı. Başrolünü Mehmet Günsür, Melisa Şanolsun ve Metin Akdülger'le paylaşan oyuncu, Netflix'te yayınlanan projenin bir sahnesi için maske yaptırdı. Final sezonundan bazı kareleri de yer veren Saat, "Atiye'nin yolculuğu" notunu düştü. Yiğit Eken'in çektiği kareleri yayınlayan Saat'e kısa sürece binlerce beğeni geldi. Dizinin ilk iki sezonu büyük beğeni toplarken, üçüncü ve final sezonun sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

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