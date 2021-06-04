Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup, intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola'ya destek devam ediyor. Mola'ya, Twitter'da açılan Yalnız Değilsin Ezgi Mola etiketi, iki gündür 'En Çok Konuşulan' konulardan biri oldu. Neredeyse tüm sanatçılar, oyuncuya destek mesajları yağdırdı. Gülşen, Hadise, Birce Akalay, Belçim Bilgin, Mahsun Kırmızıgül, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Tarkan ve Kerem Bürsin gibi isimler destek olmuştu.

Son olarak Beren Saat, Mola'nın karesini Instagram'dan paylaşıp, "Çivisi çıkmış bir ülkede suçlanacak bir tek Ezgi Mola kalmıştı. Yalnız değilsin Ezgi Mola" diye yazdı. Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Mola'ya destek olmak için hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü Hazal Kaya, Atilla Taş, Mahsun Kırmızıgül, Sarp Akkaya, Tan Taşçı ve Selçuk Balcı'nın da aralarında bulunduğu 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.