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Beren Saat'in Ezgi Mola için yaptığı destek paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika

Beren Saat'in Ezgi Mola için yaptığı destek paylaşımı dikkat çekti

04.06.2021 00:18
Beren Saat'in Ezgi Mola için yaptığı destek paylaşımı dikkat çekti, System.String[]

Ezgi Mola'ya sanat dünyasından destek yağmaya devam ediyor. Beren Saat, Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup, intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola'ya destek oldu. İşte detaylar...

Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup, intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola'ya destek devam ediyor. Mola'ya, Twitter'da açılan Yalnız Değilsin Ezgi Mola etiketi, iki gündür 'En Çok Konuşulan' konulardan biri oldu. Neredeyse tüm sanatçılar, oyuncuya destek mesajları yağdırdı. Gülşen, Hadise, Birce Akalay, Belçim Bilgin, Mahsun Kırmızıgül, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Tarkan ve Kerem Bürsin gibi isimler destek olmuştu.

Son olarak Beren Saat, Mola'nın karesini Instagram'dan paylaşıp, "Çivisi çıkmış bir ülkede suçlanacak bir tek Ezgi Mola kalmıştı. Yalnız değilsin Ezgi Mola" diye yazdı. Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Mola'ya destek olmak için hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü Hazal Kaya, Atilla Taş, Mahsun Kırmızıgül, Sarp Akkaya, Tan Taşçı ve Selçuk Balcı'nın da aralarında bulunduğu 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Beren Saat'in Ezgi Mola için yaptığı destek paylaşımı dikkat çekti
Beren Saat'in Ezgi Mola için yaptığı destek paylaşımı dikkat çekti
Beren Saat'in Ezgi Mola için yaptığı destek paylaşımı dikkat çekti

Musa Orhan, Beren Saat, Ezgi Mola, Hakaret, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Beren Saat'in Ezgi Mola için yaptığı destek paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika Magazin


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