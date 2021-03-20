Beren Saat albüm çıkarıyor: Hayallerimin ötesinde!

Beren Saat ve Kenan Doğulu, galeriden ayrılırken soruları yanıtladı. Doğulu, sergi için "Refik Anadol, Los Angeles'tan sevdiğimiz bir dostumuz. Buradaki sergisi bizi heyecanlandırdı" dedi. Saat'e bir süredir üzerinde çalıştığı müzik albümü soruldu. Oyuncu, "Kenan acayip aranjmanlar yaptı şarkılara. Hayallerimin ötesinde bir çalışma oluyor, çok heyecanlıyım" dedi.

BÜYÜK FİYASKO

Kenan Doğulu'ya "Beren Hanım şarkıcılığa başladı, siz oyunculuğu düşünür müsünüz?" sorusu yöneltildi. Ünlü popçu, gülerek yanıt verdi: "Zor bu saatten sonra. Hatırlarsanız bir zamanlar bir dizim olmuştu 'Hiç Bana Sordun mu' diye. Büyük fiyaskoyla sonuçlanan o diziden sonra hiç niyetlenmedim açıkçası."

Beren Saat, "yorgan çantasıyla" dikkat çekti. "Mehry mu x Yorganlar Fora" koleksiyonuna ait çantanın fiyatı, 2 bin 300 lira.