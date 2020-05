Beren Saat: Beceremediğimiz evlilik olsun!

Sosyal medya hesabından eşi Kenan Doğulu ile bir fotoğrafını paylaşan Beren Saat altına bu notu düştü:



"Ne c¸ok uc¸tuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar gu¨ldu¨k hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer 'tamam' dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, es olduk, zor gu¨nlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tu¨m evreleri yaşandı bitti derken mu¨zikle birlik olduk.



Karantina gu¨nlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun"