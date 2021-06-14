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Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı - Son Dakika

Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı

14.06.2021 10:38

Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan Doğulu ile birlikte Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkarırken görüntülenen Beren Saat'in denize girerken giydiği siyah mayo adeta olay oldu. Deniz Marşan'ın tasarladığı tek omuz detaylı 1.650 TL'lik mayo, markanın en çok satan ürünü oldu.

Oyunculuğu kadar güzelliği ve kusursuz fiziğiyle de adından söz ettiren Beren Saat, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'a gitti. Hem iş hem de tatil yapan güzel oyuncu, siyah mayosuyla denizden çıkarken görüntülendi. Saat'in sadeliğiyle göz kamaştıran mayosu, kadınların markajına girdi.

MAYOYA TALEP YAĞIYOR

Mayo, ünlü stilist Deniz Marşan'ın markası Direct Message'a ait bir tasarım. Yüzde 100 geri dönüşümlü kumaştan yapılan tek omuzlu mayo, Beren Saat'in giymesiyle markanın en çok satan tasarımı haline geldi. Bodrum'da rastladığı gazeteci Mehmet Üstündağ ile sohbet eden Deniz Marşan, ilgi karşısında şaşkın olduğunu anlattı.

Beren Saat'in giydiği siyah mayonun satışları patladı

FİYATI 1.650 TL

1.650 TL'ye satılan mayonun neredeyse hiç stoğu kalmadı. Hatta siteden mayoyu alamayanlar sosyal medya üzerinden Deniz Marşan'a ulaşmaya çalışmaya başladı. Saat'in asimetrik kesim tasarımı çok güzel taşıdığını söyleyen ünlü tasarımcı, "Bizim için yazın en güzel haberi bu oldu" ifadelerini kullandı.

Beren Saat'in giydiği siyah mayonun satışları patladı

Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı

Türk Lirası, Beren Saat, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı - Son Dakika Magazin


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