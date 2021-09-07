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Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Bodrum'da eylül aşkı - Son Dakika

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Bodrum'da eylül aşkı

07.09.2021 10:47
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Bodrum'da eylül aşkı, System.String[]

Ünlü oyuncu Beren Saat ile ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Bodrum'daki tekne turunda aşka geldi. Deniz keyfi yapan çift, daha sonra dakikalarca öpüştü. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Beren Saat ile Kenan Doğulu, Bodrum'da denizin tadını çıkardı. Çift, şarkıcının Bodrum Xuma'da verdiği konser sonrası, arkadaşlarıyla tekne turuna çıktı.

Gündüz sohbet etmeyi tercih eden ikili, akşam saatlerinde denize girdi. İlk olarak suya Doğulu girerken, daha sonra deniz gözlüğünü takan oyuncu, eşine eşlik etti.

Estetik bir atlayış sergileyen Saat, kısa süre suda kaldı.

Denizden çıktıktan sonra kurulan çift, aşka gelip dakikalarca öpüştü. Saat'in fit vücudu dikkat çekerken, Doğulu'nun ise kilo aldığı görüldü.

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Bodrum'da eylül aşkı
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Bodrum'da eylül aşkı
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Bodrum'da eylül aşkı
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Bodrum'da eylül aşkı
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Bodrum'da eylül aşkı

Kenan Doğulu, Beren Saat, Bodrum, Umut, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Bodrum'da eylül aşkı - Son Dakika Magazin


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