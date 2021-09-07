Gündüz sohbet etmeyi tercih eden ikili, akşam saatlerinde denize girdi. İlk olarak suya Doğulu girerken, daha sonra deniz gözlüğünü takan oyuncu, eşine eşlik etti.

Estetik bir atlayış sergileyen Saat, kısa süre suda kaldı.

Denizden çıktıktan sonra kurulan çift, aşka gelip dakikalarca öpüştü. Saat'in fit vücudu dikkat çekerken, Doğulu'nun ise kilo aldığı görüldü.