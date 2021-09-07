Beren Saat ile Kenan Doğulu tatile çıktı

Kenan Doğulu, geçtiğimiz cumartesi akşamı Bodrum'da "Ken on the Beach" konseptiyle sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı konserin ardından eşi Beren Saat'le birlikte soluğu lüks teknesinde aldı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği çift önceki gün Gümbet'teydi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu akşam saatlerinde birlikte denize girerken görüntülendi. Kısa süren deniz keyfinin ardından tekneye çıkan çift, birbirlerine sarılıp öpüşerek romantik dakikalar yaşadı.

Beren Saat'in formunu koruduğu gözlenirken, Kenan Doğulu göbeğiyle dikkat çekti.