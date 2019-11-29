Son Dakika Haberleri: Beren Saat'in annesi Ayla Saat'ten ayrılık açıklaması
Son Dakika Magazin Beren Saat'in annesi Ayla Saat'ten ayrılık açıklaması - Son Dakika Magazin

Beren Saat'in annesi Ayla Saat'ten ayrılık açıklaması

6 saat önce

Geçtiğimiz hafta sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkan çiftten, Beren Saat'in annesi Ayla Saat gittiği AVM'de görüntülendi.

Beren Saat'in annesi Ayla Saat'ten ayrılık açıklaması, System.String[]

Geçtiğimiz hafta sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkan çiftten, Beren Saat'in annesi Ayla Saat gittiği AVM'de görüntülendi.


İşte Anne Ayla Saat'in ayrılık sorusuna verdiği yanıt:


Beren Saat, Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:41 
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