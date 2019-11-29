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Beren Saat'in annesi Ayla Saat'ten ayrılık açıklaması
6 saat önce
Geçtiğimiz hafta sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkan çiftten, Beren Saat'in annesi Ayla Saat gittiği AVM'de görüntülendi.
Geçtiğimiz hafta sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkan çiftten, Beren Saat'in annesi Ayla Saat gittiği AVM'de görüntülendi.
İşte Anne Ayla Saat'in ayrılık sorusuna verdiği yanıt:
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:41
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