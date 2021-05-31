Beren Saat, romantik karelerle Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı

Başarılı oyuncu Beren Saat, sanatçı eşi Kenan Doğulu ile Bodrum'da tatil yapıyor. Eşiyle arasındaki sorunları çözen ve mutlu bir evliliği olan Saat, Doğulu'nun doğum gününde adeta aşkını haykırdı.

"BANA HAYIR DEMEYİŞLERİNİ ÇOK SEVDİM"

5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Kenan Doğulu ile romantik pozlarını paylaşan oyuncu, "Serenat'ın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mi? Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man'e gidelim mi? En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba? İstanbul'a uçaklar inmiyormuş Jazz festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana 'hayır' demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun"

İşte Beren Saat'in paylaştığı fotoğraflar...