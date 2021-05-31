Beren Saat, romantik karelerle Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı
31.05.2021 14:27
Şu sıralar eşi Kenan Doğulu ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Beren Saat, sosyal medya hesabı üzerinden ünlü şarkıcının yeni yaşını kutladı. Eşiyle art arda fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, "Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Ben seni bana hayır demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun" ifadelerine yer verdi.
Başarılı oyuncu Beren Saat, sanatçı eşi Kenan Doğulu ile Bodrum'da tatil yapıyor. Eşiyle arasındaki sorunları çözen ve mutlu bir evliliği olan Saat, Doğulu'nun doğum gününde adeta aşkını haykırdı.
"BANA HAYIR DEMEYİŞLERİNİ ÇOK SEVDİM"
5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Kenan Doğulu ile romantik pozlarını paylaşan oyuncu, "Serenat'ın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mi? Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man'e gidelim mi? En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba? İstanbul'a uçaklar inmiyormuş Jazz festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana 'hayır' demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun"
İşte Beren Saat'in paylaştığı fotoğraflar...
Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu ile yayını binlerce kez izlenen Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın İlk kirazlar açık artırmayla satıldı: Tarlada 10, markette 30 TL Son Dakika: Koronavirüs testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Başkan ve hoca arasında sular durulmuyor! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor