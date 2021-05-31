Evliliklerindeki krizi atlatan Beren Saat ile Kenan Doğulu, tatil sezonunu açtı. Hem iş, hem de tatil için Bodrum'da bulunan çift, önceki gün denize girerken görüntülendi. Dergi çekimi için Torba'daki bir otele gelen ikiliye, yakın arkadaşları Belçim Bilgin de eşlik etti.
Habertürk'te yer alan habere göre, çekim öncesi görüntülenen Saat ve Doğulu, bir ara kendilerini serin sulara bıraktı. Doğulu, kısa mesafe yüzdükten sonra denizden çıkarken, Saat ise bir süre daha arkadaşıyla birlikte suda kalmayı tercih etti. Gazetecilerin görüntü almadığını gören Beren Saat'in rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Diğer
Son Dakika › Magazin › Beren Saat, tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla dikkat çekti - Son Dakika Magazin