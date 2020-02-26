Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru

Saat, İngilizce yaptığı paylaşımında "Ne yıl! Şimdiye kadarkilerin en zoru... Bir noktada karanlık bir meseleye dönüştüğü beklentisine girdiğinizde "süpernova"ya (büyük yıldızların şiddetle patlaması) yakınsınızdır ya da gündüz düşleri gören birisinizdir ve sizde bir sorun yoktur. Ben tam olarak ölmüş ve gömülmüş gibiydim, gerçekten bir mağaranın derinliklerine girdim. Bilincim şarkılar yaratmaya başlamıştı. Resim çizdim, boyadım, piyano "tıngırdattım". Kırıldım, meditasyon yaptım, bağışladım ve çok çalıştım. Biraz kaba ama kırılgandım. Delilik diye bir şey olmadığını ama eğer anlamaya çalışırsanız başka alemler olduğunu kabul ettim. Hayatın katmanları şimdi daha anlamlı geliyor. Şimdi hazırım. Ne doğum günü!" yazdı.



Saat'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Güzel oyuncunun paylaşımını İngilizce yapması ise takipçileri arasında tartışma konusu oldu.







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