Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru - Son Dakika
Son Dakika Magazin Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru - Son Dakika Magazin

Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru

6 saat önce

Saat, İngilizce yaptığı paylaşımında "Ne yıl! Şimdiye kadarkilerin en zoru... Bir noktada karanlık bir meseleye dönüştüğü beklentisine girdiğinizde "süpernova"ya (büyük yıldızların şiddetle patlaması) yakınsınızdır ya da gündüz düşleri gören birisinizdir ve sizde bir sorun yoktur.

Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru, System.String[]

Saat, İngilizce yaptığı paylaşımında "Ne yıl! Şimdiye kadarkilerin en zoru... Bir noktada karanlık bir meseleye dönüştüğü beklentisine girdiğinizde "süpernova"ya (büyük yıldızların şiddetle patlaması) yakınsınızdır ya da gündüz düşleri gören birisinizdir ve sizde bir sorun yoktur. Ben tam olarak ölmüş ve gömülmüş gibiydim, gerçekten bir mağaranın derinliklerine girdim. Bilincim şarkılar yaratmaya başlamıştı. Resim çizdim, boyadım, piyano "tıngırdattım". Kırıldım, meditasyon yaptım, bağışladım ve çok çalıştım. Biraz kaba ama kırılgandım. Delilik diye bir şey olmadığını ama eğer anlamaya çalışırsanız başka alemler olduğunu kabul ettim. Hayatın katmanları şimdi daha anlamlı geliyor. Şimdi hazırım. Ne doğum günü!" yazdı.


Saat'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Güzel oyuncunun paylaşımını İngilizce yapması ise takipçileri arasında tartışma konusu oldu.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gomis'ten Belhanda'ya doğum günü mesajı: Umarım sezon sonu kutlamalarda ağlarsın
Son dakika: 66 yaşına giren Erdoğan'a, grup toplantısı öncesinde doğum günü sürprizi Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e aşk dolu doğum günü mesajı Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 00:18:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]