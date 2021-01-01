Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı - Son Dakika

Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı

01.01.2021 08:44
Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı, System.String[]

Uzun bir süre evliliklerinde sorun yaşayan Kenan Doğulu ve Beren Saat, o günleri geride bırakmış gibi görünüyor. Ünlü çift, yeni yıla dudak dudağa girerken, o anlara ait bir kare Doğulu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ünlü çift Beren Saat ile Kenan Doğulu yeni yıla aşkla girdi. Evliliklerinde uzun zamandır büyük problemler yaşayan şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat çifti 2021'i aşk dolu paylaşımıyla kutladılar.

KENAN PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Doğulu, eşi Beren Saat ile dudak dudağa olduğu bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Not olarak ise "Yeni yılda sarılın, sevin, dinleyin birbirinizi" yazdı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı

BEREN KEDİSİYLE POZ VERDİ

Bir paylaşım da geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve yeni yılı eşi Kenan Doğulu ile birlikte evde geçireceğini büyük bir mutlulukla söyleyen Saat'ten geldi. Instagram hesabında kucağında kedisiyle poz veren güzel oyuncu herkese mutlu yıllar diledi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı
Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı

Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı - Son Dakika Magazin


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