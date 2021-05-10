Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı - Son Dakika

Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı

10.05.2021 10:02

Kenan Doğulu ile ikinci şans verdikleri evliliklerinde mutlu günler yaşayan oyuncu Beren Saat, 2004 yılında yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray'ı unutmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güray'ın doğum gününü kutlayan güzel oyuncunun bu paylaşımına, "Benim kahramanım" notunu düşmesi ise takipçilerini ikiye böldü.

Geçtiğimiz sene eşi Kenan Doğulu ile aralarında soğuk rüzgarlar eserken hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray'ın doğum gününü kutladığı için günlerce adından söz ettiren Beren Saat, bu sene de ilk büyük aşkının doğum gününde paylaşım yaptı.

"BENİM KAHRAMANIM"

4,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye kısmında Güray'ın kendisine sarıldığı bir pozu paylaşan Saat, "Doğum günün kutlu olsun. Benim kahramanım" notunu düştü.

Beren Saat, vefat eden eski aşkının doğum gününü kutladı, paylaşımdan çok yazdığı not dikkat çekti

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Saat'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken takipçileri de ikiye bölündü. Birçok sosyal medya kullanıcısı Saat'in bu paylaşımını eşi Kenan Doğulu'ya saygısızlık olarak yorumlarken birçoğu da vefat eden birini anmanın güzel bir vefa olduğunu belirtti.

EFE GÜRAY KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Beren Saat'in ünlü olmadığı dönemde aşk yaşadığı Efe Güray, 2004 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu henüz 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Beren Saat, vefat eden eski aşkının doğum gününü kutladı, paylaşımdan çok yazdığı not dikkat çekti
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı

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Son Dakika Magazin Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı - Son Dakika Magazin


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