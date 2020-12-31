Beren Saat: Yeni yılda Kenan'la birlikteyim! - Son Dakika

Beren Saat: Yeni yılda Kenan'la birlikteyim!

31.12.2020 12:03
Beren Saat: Yeni yılda Kenan'la birlikteyim!, System.String[]

Trafikte görüntülenen Beren Saat, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Trafikte görüntülenen Beren Saat, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Keyifli olduğu görülen Saat, "Yılbaşı akşamı evimizde geçireceğiz Kenan ile" dedi. Yeni yıl dileğinde de bulunun güzel oyuncu, "Yeni yıldan sadece sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.

SORUNLAR AŞTILAR

Bir dönem boşanacakları haberleriyle sık sık gündeme gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat evliliklerindeki sıkıntıları aştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Saat'in 'sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı...' mesajı günlerce konuşulmuştu.

Yaz aylarının belli bir bölümünü geçiren çiftin evleri ayırdığı iddia edilmişti.

Beren Saat: Yeni yılda Kenan'la birlikteyim!

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Beren Saat: Yeni yılda Kenan'la birlikteyim! - Son Dakika Magazin


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