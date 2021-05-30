2014 yılında dünyaevine giren ve birçok kez boşanacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu, kötü günleri geride bıraktı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Evliliklerine yeniden şans veren çift, soluğu Bodrum'da aldı. Dergi çekimi için Torba'daki bir otele gelen ikiliye, yakın arkadaşları Belçim Bilgin de eşlik etti.

Çekim öncesi görüntülenen Saat ve Doğulu, bir ara kendilerini serin sulara bıraktı. Doğulu, kısa mesafe yüzdükten sonra denizden çıkarken, Saat ise bir süre daha arkadaşıyla birlikte suda kalmayı tercih etti. Gazetecilerin görüntü almadığını gören Beren Saat'in rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.