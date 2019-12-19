Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı - Son Dakika

Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı

6 saat önce

ADANA'da polis, uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yaptığı çalışmada 3'ü kadın 10 kişiyi yakaladı.

Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı, System.String[]

ADANA'da polis, uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yaptığı çalışmada 3'ü kadın 10 kişiyi yakaladı. Yüzlerini gizleyen şüphelilerden 1'i başını bereyle tamamen kapatınca yürümekte güçlük çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 3'ü kadın 10 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 17,40 gram eroin, 77 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap, uyuşturucu ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler yüzlerini gizlemek isterken, 1 kişi, başına geçirdiği bereyle yüzünü tamamen kapatınca yürümekte zorlandı.Sağlık kontrolüne çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:53 Kaynak: DHA
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