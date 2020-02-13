Berfin adım adım Avrupa şampiyonluğuna - Son Dakika
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Berfin adım adım Avrupa şampiyonluğuna

6 saat önce

Milli takımın Kağıtsporlu haltercisi Berfin, 6. Uluslararası İslam Ülkeleri Dayanışma kupasından 2 altın bir gümüş madalya ile döndü.

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Milli takımın Kağıtsporlu haltercisi Berfin, 6. Uluslararası İslam Ülkeleri Dayanışma kupasından 2 altın bir gümüş madalya ile döndü.


Kupasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapısından yetişen başarılı milli halterci Berfin Altun, katıldığı uluslararası başarılara yenilerini ekliyor. Özbekistan'ın Taşkent şehrinde yapılan 6. Uluslararası İslam Ülkeleri Dayanışma Kupasında milli takım adım adına mücadele eden Altun, 64 kg mücadelesinde koparmada 91 kilo ile gümüş, silkmede 118 kilo ile altın, genel klasmanda ise 209 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.


Milli sporcu turnuva dönüşü milli takım kampının yolunu tuttu. Turnuvadan aldığı başarılı sonucun hemen ardından 2-12 Nisan tarihlerinde Rusya'nın Moskova kentinde düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası için Antalya'da düzenlenen milli takım kampına katıldı. - KOCAELİ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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