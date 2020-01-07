Berfin'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e 13,5 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berfin'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e 13,5 yıl hapis - Son Dakika

Berfin'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e 13,5 yıl hapis

6 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e (20) asit türü sıvı atması atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23), 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Berfin'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e 13,5 yıl hapis, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e  (20) asit türü sıvı atması atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23), 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adliye çıkışı açıklama yapan Berfin Özek, "Çektiğim acıların karşılığı bu değil" dedi.

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak'ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı.

Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu, ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

'ÖLDÜRME KASTI'NI KALDIRIP, 'KASTEN YARALAMA' TALEP EDİLDİ

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında, yargılandığı İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddianameyi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlayan savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi.

İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

'ÇEKTİĞİMİ ACILARIN KARŞILIĞI DEĞİL'

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Berfin Özek, verilen cezanın çektiği acıların karşılığı olmadığını söyledi. Sanığa verilen cezanın yetersiz olduğunu söyleyen Özek, "Beklediğimiz bir karar değil. Çektiğimiz acıların karşılığı bu değil. Sanığın cezaevinde çıkma ihmali var. Biz bu korkuyla nasıl yaşayacağız? Hukuki mücadelemize devam edeceğiz. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.

Berfin Özek'in avukatları da karara itiraz edeceklerini söyledi.


Berfin Özek, Çeltik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:57 Kaynak: DHA
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