Berfin'in yüzüne asit atan sanığa 13 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Berfin Özek'e asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mağdur Berfin Özek, annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış Özek ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile bazı kadın platformlarının temsilcileri salonda hazır bulundu.



Sanık Ozan Çeltik'in tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



Duruşma sonrası adliye önünde açıklamalarda bulunan Berfin Özek'in avukatı Mehtap Sert, "Bir buçuk litre asidin kasten yaralama olarak değerlendirilmesi ne vicdana ne hukuka sığan bir karardır. Türkiye'de bununla ilgili emsal kararlar vardı kasten yaralama değil kasten öldürme olduğuna dair biz bu kararları da dosyaya ibraz ettik ancak mahkeme heyeti mütalaaya uygun olarak değerlendirme yaptı. 12 yıl 18 ay ceza aldı, infaz rejimine göre yatarı çok fazla olmadığı için Anayasa Mahkemesine başvurup kısa bir süre sonra aramıza karışması gayet mümkün. Berfin'in başına bundan sonra bir şey gelirse bunun sorumlusu kim olacak bunu merak ediyoruz. Ancak en çok üzüldüğümüz şey şiddet konusunda meşru bir alan oluşturulmuş olmasıdır. Sanığın 9 yıl yatarı var ancak bunun bir kısmı açık bir kısmı kapalı yattığı süreyi ve iyi haline bakarak istinaf mahkemesi tahliye edebilir çok fazla yatmayabilir yaptığı eylemin yılı doymadan çıkabilir biz istinaf mahkemesine itiraz başvurumuzu yapacağız" dedi.



Asitli saldırı sonucu bir gözünü kaybeden, diğer gözünde görme kaybı olan yüzünün ve vücudunda yanıklar oluşan Berfin Özek ise yaptığı açıklamada çektiği acıların karşılığı bir ceza olmadığını söyledi. Berfin Özek şöyle konuştu:



"Kararı duyunca şok olduk, beklediğim ceza bu değildi bu ceza çektiğim acıların karşılığı olamaz 9 yıl nedir ki açık cezaevinde yatacak, evine gidip gelecek. Ben bu süreçte ne yapacağım, sokağa çıkamayacağım bana bir şey olacak mı aileme bir şey olacak mı bu korku ile nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Hukuk mücadelemiz devam edecek, en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum."



Duruşmayı takip eden CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ise yaptığı konuşmada, "Kadına şiddet artık toplumumuzda çok görülen bir hadise haline geldi kadın erkek şiddete karşı duruş sergileyeceksek cezaların da yaptırımların da en ağır şekilde olması gerekir. Bugün maalesef şiddet konusunda samimi bir duruş maalesef görmedik umarız bundan sonraki yargı sürecinde bu hatadan dönülür diye düşünüyoruz. Şiddetin ülkemizde sonlanmasını istiyorsak asla geçit vermememiz gerekir, bu karar ciddi anlamda şiddet uygulayanlar için umut olacaktır en büyük korkumuz ve endişemiz budur" şeklinde konuştu. - HATAY