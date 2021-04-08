Berfin, Moskova'dan bronz ile döndü - Son Dakika

Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'lu milli sporcu Berfin Altun, kürsüye çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapısından yetişen başarılı halterci Berfin Altun 3-11 Nisan tarihleri arasında Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonasından başarı ile dönüyor. Mavi beyazlı halterci silkme kategorisinde bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. 3-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Rusya'nın Moskova kentinde düzenlenen Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası'nın 4. gününde mücadele eden milli sporcu podyuma çıktı. Silkme kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu şampiyonada sırasıyla 115, 119 kg kaldırdı. Son turda podyuma çıkan başarılı sporcu 121 kg kaldırarak Romanyalı ve İspanyol rakiplerini geçti ve 3. olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı sporcusu elde bu başarı ile 2021 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlarda mücadele edebilme şansını sürdürdü.

(Cihan Atik/İHA)