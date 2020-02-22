Berfu Cengiz Hindistan'da finalde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berfu Cengiz Hindistan'da finalde - Son Dakika

Berfu Cengiz Hindistan'da finalde

7 saat önce

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'ın Jodhpur şehrinde katıldığı Jodhpur Open turnuvasında finale yükseldi.

Berfu Cengiz Hindistan'da finalde, System.String[]

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'ın Jodhpur şehrinde katıldığı Jodhpur Open turnuvasında finale yükseldi.

Milli tenisçi Berfu Cengiz, kariyerinin ilk ITF 25 bin Dolar toplam para ödüllü turnuvası finalini Hindistan'ın Jodhpur şehrinde katıldığı Jodhpur Open turnuvasında yakaladı. Cengiz, yarı finalde karşılaştığı Büyük Britanyalı rakibi Francesca Jones'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Sırasıyla Hintli, Taylandlı ve Büyük Britanyalı rakiplerini yenerek geldiği yarı finalde bir başka Büyük Britanyalı raket Francesca Jones ile yüzleşen Berfu Cengiz, 2 saat 1 dakika süren üç set sonunda galibiyete uzandı. 7 kez servis kırdığı maçta 3 numaralı seribaşı rakibini 3-6, 6-2, 7-6'lık setlerle geçen Cengiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaşacak.

İki sporcu 2018 ve 2019 yıllarında Hindistan'da toplam para ödülünün 25 bin dolar olduğu ITF turnuvalarında karşılaşmış iki karşılaşma da Raina'nın galibiyetiyle sonuçlamıştı.

(İHA)

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı
BBC'nin temizlik işçisi dediği kadının lüks yatta eğlendiği görüntüler ortaya çıktı CHP kongresinde delege kadına danışmadan sert tepki: Otur lan Yemek artıklarını sokak köpeklerine götüren 4 çalışan işten kovuldu

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:28:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Berfu Cengiz Hindistan'da finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]