Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum

Şimdilerde Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de sunuculuk yapan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ve çocuklarıyla tatile çıktı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Berfu Yenenler de bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"MEME BUNLAR KÜÇÜK DE OLUR BÜYÜK DE"

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Berfu Yenenler'in bikinili pozunu gören birçok takipçisi "Meme sorunsalı" yorumunu yaptı. Göğüsleri küçük bulunduğu için yorum yağmuruna tutulan Yenenler ise Instagram hesabının hikaye kısmından cevap vererek "Yine mükemmel bir yorum. İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayadabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz" dedi.