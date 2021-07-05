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Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum - Son Dakika

Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum

05.07.2021 09:10

Oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, bikinili fotoğrafına "Meme sorunsalı" yorumu yapan takipçilerine isyan etti. Gelen yorumları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Yenenler, "İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum" cevabını verdi.

Şimdilerde Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de sunuculuk yapan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ve çocuklarıyla tatile çıktı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Berfu Yenenler de bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"MEME BUNLAR KÜÇÜK DE OLUR BÜYÜK DE"

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Berfu Yenenler'in bikinili pozunu gören birçok takipçisi "Meme sorunsalı" yorumunu yaptı. Göğüsleri küçük bulunduğu için yorum yağmuruna tutulan Yenenler ise Instagram hesabının hikaye kısmından cevap vererek "Yine mükemmel bir yorum. İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayadabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz" dedi.

Berfu Yenenler, göğüslerini küçük bulan takipçilerine tepki gösterdi: Küçük memelerimle çok mutluyum
Berfu Yenenler, göğüslerini küçük bulan takipçilerine tepki gösterdi: Küçük memelerimle çok mutluyum
Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Eser Yenenler, Instagram, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum - Son Dakika Magazin


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