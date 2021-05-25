Bergama Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık yaşam dünyaya tanıtıldı - Son Dakika

Bergama Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık yaşam dünyaya tanıtıldı

25.05.2021 11:05
Bergama Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık yaşam dünyaya tanıtıldı, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Antik Kenti'nde 1800 yıl önceki yaşam, New York Üniversitesi Antik Dünya Araştırma Enstitüsü (Institute for the Study of the Ancient World - ISAW) aracılığıyla dünyaya duyuruldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Antik Kenti'nde 1800 yıl önceki yaşam, New York Üniversitesi Antik Dünya Araştırma Enstitüsü (Institute for the Study of the Ancient World - ISAW) aracılığıyla dünyaya duyuruldu.

Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Felix Pirson, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Bergama'da yürüttükleri projenin, 1800 yıl önce yaşamış ünlü Bergamalı tıp doktoru, bilim insanı ve filozof olan "Galen"in adını taşıdığını söyledi.

Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıldaki yaşamın ayrıntılarını araştırdıklarını, Galen'in günümüze kalan yazıları ile kazı sonuçlarından faydalandıklarını aktaran Pirson, Helenistik ve Roma dönemlerinde kent merkezi ve kırsal arasındaki ilişkiyi, ticareti, gıda ve su temini gibi konuları incelediklerini ifade etti.

Araştırma sonuçlarını Antik Dünya Araştırma Enstitüsü'ndeki sunumla dünyaya duyurduklarını anlatan Pirson, şöyle devam etti:

"O dönemde yaşayan insanlar nasıl besleniyordu, gıda ve su nereden geliyordu? Bu sorular bugün de Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler için de geçerli. Bergama ve çevresi arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştık. O bölgede 180 bin kişinin yaşadığı düşünülüyor. Galen'den elde ettiğimiz bilgileri arkeolojik kazı sonuçlarımızla karşılaştırdık. Bergama merkezinin, bu nüfusa kaynak sağlama açısından küçük olduğunu anladık. Peynir, bal gibi gıdaların başka bölgelerde çiftçiler tarafından üretildiğini ve merkeze getirildiğini düşünüyoruz."

Geçmiş ve bugünün kaynak sorunlarının benzer olduğuna işaret eden Pirson, "Arkeolojinin alanı, sadece harika yapılar, mozaikler ortaya çıkarmak değildir. Bugünü daha iyi anlamak ve problemlere çözüm bulmak için de yapılıyor. Bergama da bu anlamda bizim için önemli bir örnek. 1800 yıl öncesine dair önemli kanıtlar bize sunuyor. Daha ilginç sonuçlara ulaşacağımıza dair umudumuz da var." dedi.

Felix Pirson, Bergama merkez ve kırsal alanının dönemin şartlarına göre yaşamak için güzel kaynaklara sahip, ilginç bir bölge olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Galen'in Bergaması adlı projenin sonuçları

Türk ve Alman uzmanlar tarafından sürdürülen projede Athena Tapınağı, Zeus Sunağı yapılarının önemi, sosyal sınıflar arasındaki ilişkiler, günlük yaşam koşullarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Kazılarda ortaya çıkan iskeletlerden alınan örneklere göre, dönemin insanlarında sıklıkla ortaya çıkan hastalıklar, beslenme biçimleri, tedavileri konularında elde edilen veriler sunuluyor.

Bergama'da 1800 yıl önceki termal banyoların günümüz tedavi yöntemlerine etkisi de vurgulanıyor.

Toprak sahibi seçkinlerin milattan sonra 2. ve 3. yüzyıldaki lüks yaşamlarının detayları da projenin sonuçları arasında bulunuyor.

Pergamon sergisi de yapıldı

ABD'nin New York kentindeki Antik Dünya Araştırma Enstitüsü (Institute for the Study of the Ancient World - ISAW) bünyesinde, 22 Nisan tarihinde internet üzerinden tüm arkeoloji dünyasına yönelik sergi eşliğinde ders düzenlendi.

Alman Arkeoloji Enstitisü Müdürü Prof. Felix Pirson'un verdiği derste Galen'in tıp dünyasına getirdiği yenilikler, felsefi yönü, kitapları, antik çağdaki yaşam şartları anlatıldı.

Sergi kapsamında, dönemi anlatan resimlere, bilgilendirme notlarına ve sesli anlatımlara da yer verildi.

New York, Bergama, Alman, Galen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergama Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık yaşam dünyaya tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek! Pilot il Aydın seçildi BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek! Pilot il Aydın seçildi Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü

Son Dakika Haberleri
11:31 Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek
11:24 Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
11:22 Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
11:10 Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte
11:05 Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri
10:59 Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir
10:57 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı
10:38 Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor
10:14 Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı
10:08 Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne sebep oldu
Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı         
11:24
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor         
10:39
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz         
09:28
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim         
00:29
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 11:34:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bergama Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık yaşam dünyaya tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement