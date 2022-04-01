Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 3 yıllık çalışmalarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 3 yıllık çalışmalarını anlattı

01.04.2022 13:00
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 3 yıllık çalışmalarını anlattı

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, hazırladıkları vizyon projelerle Bergama'nın tarihiyle, yollarıyla ve çevresiyle bambaşka bir yer olacağını söyledi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, hazırladıkları vizyon projelerle Bergama'nın tarihiyle, yollarıyla ve çevresiyle bambaşka bir yer olacağını söyledi.

Bergama Belediyesi Güzellik Ilıcası Tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Koştu, göreve geldiği günden bu yana yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salgın döneminde projelerin hazırlığını yaptıklarını vurgulayan Koştu, Bergama'da sosyal hayatı yeniden düzenleyecek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Şehir merkezindeki stadyumu taşıyarak bu alana 57 bin metrekarelik yeşil alan kazandırdıklarını anlatan Koştu, şunları kaydetti:

"İlçeye yakışan bir kent meydanı ve Millet Bahçesi'ni inşa ettik. Yıllardır atıl durumdaki Çamlıpark'ı da yeniden düzenleyerek, kent merkezimizin siluetini değiştirdik. Selinos Antik Kanal ve restorasyon projesi ile tarihi değerleri Bergama'ya kazandırdık. Tarihi yapıları turizme kazandırmak için Çukurhan, Taşhan ve Selçukhan için kamulaştırma kararı aldık. TOKİ konutları inşaatı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ev sahibi oldu. Spor ve eğitim alanlarının gelişimi için 500 kişi kapasiteli öğrenci yurdu ile halı saha ve basket sahaları yaptık. Sonuç olarak hazırladığımız vizyon projelerle Bergama tarihiyle, yollarıyla ve çevresiyle bambaşka bir yer olacak."

Koştu, 2022 yılı sonuna kadar ilçenin büyük bir kısmının doğal gaz ile buluşmuş olacağını dile getirdi.

Bergama'nın Batı Anadolu Serbest Bölgesi 20 bin kişiye istihdam sağlanacağını anlatan Koştu, "Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi ile süt üretimden, süt ürünleri yapımına pazarlamaya kadar her aşama, tek noktada birleşecek. Bölgemizi süt hayvancılığın lokomotifi yapacak proje ile 3 bin 500 kişilik istihdam sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Başkan Koştu: 'Bergama'nın geçmiş 30 yıllık hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz' Başkan Koştu: 'Bergama'nın geçmiş 30 yıllık hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz' Çilek bahçeli dinlenme tesisi Çilek bahçeli dinlenme tesisi

Bergama Belediyesi, Hakan Koştu, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 3 yıllık çalışmalarını anlattı - Son Dakika


Son Dakika
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
12:48 Yolcu ile tartışan otobüs şoförün sözleri, duyanları gülme krizine soktu!
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:28 1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 13:11:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 3 yıllık çalışmalarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement