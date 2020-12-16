Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'dan esnafa destek çağrısı - Son Dakika

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, vatandaşlardan alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarını istedi.

Koştu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde esnafa destek olunması gerektiğini belirtti.

"Bizim onlara, onların bize ihtiyaçları var." ifadelerini kullanan Koştu, şunları kaydetti: "Zincir marketler yerine alışverişlerimizde mahalle bakkalımızı, büfemizi, terzimizi, tamircimizi bugünlerde daha sık hatırlayalım. Tamir için beklettiğimiz eşyamızı, tadilat için beklettiğimiz ceket ve pantolonlarımızı bugünlerde bir gözden geçirelim. Esnaflarımıza destek için iş yerlerine gitmekten imtina etmeyelim."

Koştu, Bergama 14 Eylül Stadı yerine yapılacak Millet Bahçesi projesiyle vatandaşlarına ihtiyacına cevap verecek sosyal ortamlar oluşturulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Esnafımızın bir kısmı Millet Bahçesi Projesi içerisinde bulunan işyerlerinde, diğerleri de yeni oluşturacağımız ticari alanlarda işlerine devam edebilecekler. Hiçbir esnafımızı mağdur etmeden çözüm üretmeye devam edeceğiz. Her bir vatandaşımız ilçemizin gelişmesini, başka şehirlerde yer alan güzellikleri kadim kentimiz Bergama'da da görmek istedikleri gerçeğini de aklımızdan çıkarmayalım. Ortak akıl ve iyi niyetle polemiklerden uzak, el ele vererek şehrimize kaybettiği zamanı ve projeleri şimdi kazandırma zamanı."