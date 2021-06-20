Bergama Belediye Başkanı Koştu, şehit babalarını ziyaret etti - Son Dakika

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Koştu, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar'la birlikte şehit Turgut Erçevik'in babası Şeref Erçevik ve şehit Serkan Eroğlu'nun babası İbrahim Eroğlu'nu evlerinde ziyaret etti.

Şehit babalarına çiçek takdim ettiği belirtilen Koştu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Vatan ve millet sevgisiyle evlatlarını yetiştiren her bir babamıza yürekten teşekkür ediyorum. Vatan savunmasında gözünü kırpmadan canını feda eden şehit evlatlarının acısını 'Vatan sağ olsun' gururu ile yüreklerinde taşıyan babalar için ne desek, ne anlatsak ifade bulamayız. Şehitlerimizin babası ve aileleri bizim baş tacımızdır. Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." dedi.