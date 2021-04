Bergama Belediye Başkanı Koştu, tam kapanma öncesi tedbirleri aldıklarını bildirdi - Son Dakika

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek dönemde belediye hizmetlerinde aksama olmaması için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Hakan Koştu yaptığı açıklamada, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için temel belediyecilik hizmetlerinin İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yapılacağını aktardı.

Kapanma süresinde aşevi ve sosyal yardımlaşma hizmetlerinin aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Koştu, "Temizlik işleri, park bahçeler, fen işleri, imar işleri, sosyal yardımlaşma ve zabıta müdürlüklerimiz ile Vefa Destek ekiplerimiz, nöbetçilerimiz, hayvan barınağımız İçişleri Bakanlığımızın genelgesine uygun yaptığımız düzenleme ile temel belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan hemşehrilerimizin yanında 7/24 olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılın her döneminde olduğu gibi tam kapanma süresince de sokak hayvanları için oluşturulan plan dahilinde besleme faaliyetine devam edileceğini belirten Koştu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Can dostlarımız bizlere emanet. Oluşturduğumuz besleme noktalarında can dostlarımız için sürekli mama dağıtımını gerçekleştireceğiz ama bu süreçte tüm hemşehrilerimizin can dostlarımız için kapılarının önüne yemek ve bir kap su koymalarını bekliyoruz. Can dostlarımızın aç kalmaması her bir vatandaşımızın sokaklarında daha gözlemleyici olmalarını rica ediyorum. Hep birlikte bu süreci kurallara riayet ederek geçirebilirsek, yaz mevsimi ile birlikte rahatlarız diye umuyorum. Bu bayramı evlerimizde geçirsek de sabrımızın sonunda kazanan biz olacağız. Daha nice bayramları yine bir arada kutlayacağız."