Bergama Belediye Başkanı Koştu ve BERTO Başkanı Ürper görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, destek ziyaretleri için BERTO yöneticilerine teşekkür etti.

Fikret Ürper'e ziyaret sırasında BERTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Lütfi Kolat, Genel Sekreteri Gülay Koç ile oda üyeleri eşlik etti.

Ziyarette, ilçedeki çevre yolu, tır parkı, meslek lisesi ile baraj projeleri görüşüldü.

Bergama Ticaret Odası (BERTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, İlçe Belediye Başkanı Hakan Koştu 'yu makamında ziyaret etti.

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