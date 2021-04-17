Bergama Belediyesi, İzmir depreminden sonra dağıtılmayan 300 yardım kolisinin aşevinde kullanıldığını açıkladı - Son Dakika

Bergama Belediyesi, İzmir depremi döneminde gönderilen 300 yardım kolisinin yapılan protokol kapsamında sosyal yardıma muhtaçlar için aşevinde kullanıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İzmir'deki depremin ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına gönderilen 3 bin 35 koli yardım kolisinin 2 bin 735'inin ihtiyacı olanlara dağıtıldığı belirtildi.

Kalan 300 yardım kolisinin Bergama Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Bergama Belediyesi arasında 12 Kasım 2019'da imzalanan protokol çerçevesinde Belediyeye ait aşevinde sosyal yardıma muhtaçlara sağlanan günde bir öğün sıcak yemek üretiminde kullanılmak üzere gıda ihtiyacı için ayıldığı bildirildi.

Bu ayrılan 300 gıda kolisinin aşevinde depo imkanı bulunmadığı için belediyenin deposunda saklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depolanan bu kolilerin tasnifi yapılarak aşevimize peyderpey gönderilip aşevimizde yemek yapma imkanı olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ramazan ayı süresince günlük sıcak yemek olarak ulaştırılmaktadır. Bergama Belediye aşevinden sıcak yemek olarak günlük 550 kişiye yapılan yardımın 320 kişisinin gideri yukarıda bahsedilen proje ve protokol kapsamında Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Medyadaki fotoğraflarda yer alan Belediyemizin ambalajıyla paketlenen ürünler, Belediyemiz tarafından kendi imkanlarımız ile alınıp dağıtımı yapılan kolilerdir."