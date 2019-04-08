Bergama Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Koştu ilk olarak Saat 11.00'da Bergama Hükümet Konağında bulunan Bergama İlçe Seçim Kuruluna gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Emrah Sarıkaya'dan mazbatasını aldı. Saat 14.00'da ise Bergama belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen törenle görevi CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'ten teslim aldı.

Devir Törenine Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ak Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Kerem Ali Sürekli, Ak partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, Ak parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ve vatandaşlar katıldı.

KAZANAN BERGAMA OLSUN

Törende konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, " Demokrasinin bir gereği olarak seçimlere girdik ve demokratik kuralar içerisinde Bergama kimsenin birbirini kırmadığı üzmediğisiyasi nezaket içerisinde bir seçimi geride bıraktı. Ve her seçimin olduğugibi bu seçiminde bir galibi olacaktı ve Cumhur ittifakının adayı Sayın Hakan Koştu seçimleri galibiyetle tamamladı. Ben hem Cumhur ittifakının bileşenlerine hem de Sayın Hakan Koştu'ya başarılar diliyorum ve kutluyorum.

10 yıl boyunca bu kente hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadım.Ve bu on yıllık sürede yaptığımız işleri beğenenler oldu, takdir edenler oldu eleştirenler oldu. Ben burada öncelikle 10 yıl boyunca bu görevi yapmama vesile olan oy versin ya da vermesin kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte bu kutlu görevi Hakan Koştu ve yeni meclis üyeleri devam ettirecekler. Ben kendisine, ailesine ve yeni seçilen meclis üyelerine başarılar diliyorum. Yeni dönemde kent için ürettikleri çalıştıkları her konuda ben de eski bir belediye başkanı olarak destek olmaya çalışacağım. Bir kez daha Bergama için hayırlı olmasını diliyorum. Umarım kazanan, güçlenen ve gelişen bu seçim sonrasında Bergama olur" dedi.

AMACIMIZ HİZMET ÇITASINI YÜKSELTMEK

Törende teşekkür konuşması gerçekleştiren yeni Başkan Haka Koştuise, "Son 5 yıl boyunca bu salonda meclis üyeliği görevini yürüttüm. Ve bu mecliste her şey oy birliği ile nezaket kuralları çerçevesinde gerçekleşti. Tabi siyasetin doğası gereği fikir ayrılıklarımız olabilir. Fakat bundan önce nasıl her şey belirli saygı ve nezaket çerçevesinde gerçekleştiyse bundan sonra da aynısı olacak. Bu bir sandık yarışıdır ve sandıktan çıkan sonuç her zaman baş tacı olmuştur.Bundan sonraki süreç Bergama için hizmet etmektir. Bundan önceki belediye başkanlarımızın da bu Bergama'ya az ya da çok demeden hizmet etmişliği olmuştur.Sayın Mehmet Gönenç'e de son on yılda yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.

Bundan sonraki amacımız Bergama'da hizmet çıtasını yükseltmek ve Bergama'nın ismine yakışır hizmetleri kazandırmak olacak. 103 bin nüfuslu bir ilçenin Belediye başkanı olarak belediye meclis üyelerimizle birlikte yedi gün yirmi dört saat esasına dayanan bir anlayışla bu kente hizmet edeceğiz.

Geçtiğimiz seçim dönemi ittifakların olduğu bir seçim dönemiydi. İttifaklar karşılıklı yarıştı. Ben buradan Millet İttifakı adayı Sayın Dr. İdris Yavuzyılmaz'a da teşekkür ediyorum.Seçim döneminde herkes nezaketli davrandı. Her iki ittifak mensuplarını da buradan kutluyorum. Buraya gelen tüm vatandaşlarımıza eşe ve dosta teşekkür ediyorum ve bundan sonra da Bergama ile ilgili kimin ne fikri olursa olsun, gerek iktidardan gerek se muhalefetten bu fikirleri değerlendirmeye alacak Bergama için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Törenin sonunda Başkan Hakan Koştu Başkan Mehmet Gönenç'e hizmetlerinden dolayı çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Gönenç'te yeni Başkan Koştu'ya belediye başaknlığı mührünü takdim ederek başarılar diledi.